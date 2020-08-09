Российский гонщик Даниил Квят занял десятое место в Гран-при 70-летия «Формулы-1»

Российский пилот Даниил Квят занял 10-е место на пятом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» — Гран-при 70-летия.
Гонки проходили на автодроме «Сильверстоун» в Великобритании. Квят, представляющий команду «Альфа Таури», стартовал с 16-го места. Как сообщили «РИА Новости, прошедшая гонка стала сотой в карьере российского гонщика.
Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Испании с 14 по 16 августа.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Даниил Квят, российский пилот команды «Торо Россо» прибыл третьим на 11-м этапе чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Германии.