Российский гонщик Даниил Квят занял десятое место в Гран-при 70-летия «Формулы-1»

Даниил Квят гонщик "Формулы-1" с 2014 года. Фото: wikimedia.org

Даниил Квят гонщик "Формулы-1" с 2014 года. Фото: wikimedia.org

Российский пилот Даниил Квят занял 10-е место на пятом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» — Гран-при 70-летия.

Гонки проходили на автодроме «Сильверстоун» в Великобритании. Квят, представляющий команду «Альфа Таури», стартовал с 16-го места. Как сообщили «РИА Новости, прошедшая гонка стала сотой в карьере российского гонщика.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Испании с 14 по 16 августа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Даниил Квят, российский пилот команды «Торо Россо» прибыл третьим на 11-м этапе чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Германии.