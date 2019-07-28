Папа Квят занял третье место на Гран-при Германии «Формулы-1»

Российский пилот пришел третьим, это стал первый подъем на подиум победителей в текущем сезоне. Фото: pixabay.com

Российский пилот пришел третьим, это стал первый подъем на подиум победителей в текущем сезоне. Фото: pixabay.com

Даниил Квят, российский пилот команды «Торо Россо» прибыл третьим на 11-м этапе чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Германии.

Чемпионат проходил на трассе «Хоккенхаймринг». Российский пилот пришел третьим, это стал первый подъем на подиум победителей в текущем сезоне. Первое место занял пилот из Голландии, а второе Немец.

Как сообщает Sports.ru, первым призом для гонщика стало рождение дочери. Девочка родилась в ночь перед гонкой, о чем Квят никому сообщать не стлал, объясняя это предстоящим чемпионатом. Квят также сообщил, что имя дочке еще не выбрали, и что сегодня вечером он уже улетает домой.

В «Формуле-1» лучший результат у Квята был на Гран-при Венгрии в 2015 году, там пилот занял второе место. На Гран-при в Китае он занял третье место, гонка проходила в 2016 году.

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