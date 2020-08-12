С ТСЖ и жителя дома взыскали более 4 миллионов за протечки в квартире пенсионера на Мичуринской

После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

Суд взыскал более 4 млн рублей в пользу жителя дома №6 по Мичуринской улице с управляющей компании и его соседа.

Об этом стало известно в среду, 12 августа. Проверку провела прокуратура Петроградского района. По данным следствия, в квартире ветерана труда образовались множественные протечки с крыши. Мужчина обращался в адрес товарищества собственников с просьбой провести ремонт кровли и жилья, но получал отказы.

Как сообщили на сайте прокуратуры города, был подан иск в суд о компенсации вреда. Кроме того установлено, что владельцем квартиры этажом выше при ремонте террасы нарушен гидроизоляционный слой.

Суд взыскал в пользу дедушки с управляющей компании и соседа около 3 млн рублей, а также штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке в размере более 1,5 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура Петербурга заставила мошенников вернуть пенсионерке 500 тысяч рублей.