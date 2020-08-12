Петербург идеален для проведения международного архитектурного конкурса

Директор Музея и Фонда Соломона Гуггенхайма Ричард Армстронг вошел в Международный совет проходящего в Петербурге архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини».

Директор Музея и Фонда Соломона Гуггенхайма Ричард Армстронг вошел в Международный совет проходящего в Петербурге архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини».

Директор Музея и Фонда Соломона Гуггенхайма Ричард Армстронг вошел в Международный совет проходящего в Петербурге архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини». Девиз конкурса – «Архитектура как искусство».

«Работая в уникальном здании авторства Фрэнка Ллойда Райта, я преисполнен уверенности в том, что архитектура исключительно привлекательна как вид искусства. Организация конкурса “Золотой Трезини”, причем не где-нибудь, а в Санкт-Петербурге, в окружении ярчайших в мире проявлений стремления к прекрасному, кажется мне весьма своевременной», – говорит Ричард Армстронг.

Как директор Музея и Фонда Соломона Гуггенхайма Ричард Армстронг руководит деятельностью Фонда и группой относящихся к нему музеев, к которым относятся крупнейший Музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке, Коллекция Пегги Гуггенхайм в Венеции, Музей Гуггенхайма в Бильбао, а также строящийся Музей Гуггенхайма в Абу-Даби. Кроме того, Армстронг входит в состав Попечительского совета фонда Гуггенхайма. Пост директора он занимает с ноября 2008 года.

Фонд Гуггенхайма (Solomon R. Guggenheim Foundation) – некоммерческая организация по поддержке современного искусства, созданная американским меценатом и коллекционером Соломоном Гуггенхеймом (1861—1949) и немецкой художницей-абстракционисткой Хиллой фон Ребай в 1937 году. Правление фонда находится в Нью-Йорке.

Музей Соломона Гуггенхайма (Solomon R. Guggenheim Museum) расположен в Нью-Йорке на так называемой «музейной миле». Музей был открыт в 1939 году, в 1952-м получил нынешнее название. Здание музея построено по проекту Фрэнка Ллойда Райта в 1956—1959 гг. Сейчас Музей Гуггенхайма – одно из старейших и самых посещаемых собраний современного искусства в мире.

Конкурс «Золотой Трезини» назван в честь первого архитектора Петербурга, русского зодчего швейцарского происхождения Доменико Трезини (1670–1734). Девиз конкурса – «Архитектура как искусство». Цель конкурса – выявление и поощрение наиболее художественно ценных проектов в области архитектуры, дизайна, реставрации и музейного дела.

Конкурс проходит с 2008 года под патронатом мэрии Лугано (Швейцария) и при поддержке представительства МИД РФ в Санкт-Петербурге, Посольства России в Швейцарии, Посольства Швейцарии в России, Департамента культуры и туризма Абу-Даби и других институций. С 2020 года конкурс стал международным.

Почетный председатель Международного совета конкурса «Золотой Трезини» – президент Всемирного клуба петербуржцев, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, председатель Совета – руководитель Представительства МИД РФ в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов.

«Золотой Трезини» – единственный в мире архитектурно-дизайнерский конкурс, проекты победителей которого пополняют собрание государственного музея. Работы лауреатов покажут на выставке в Петропавловской крепости, а затем включат в фонды Государственного музея истории Санкт-Петербурга, генерального партнера конкурса.

Конкурс проходит онлайн. Участие в конкурсе бесплатное. Принимаются заявки без ограничений по местоположению заявителей и проектов. Подать заявку можно до 15 октября 2020 года на сайте конкурса www.goldtrezzini.ru.

По данным организационного комитета, к участию в конкурсе допущено уже более 150 проектов из Австралии, Аргентины, Белоруссии, Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Испании, Италии, Катара, Китая, Латвии, Ливана, Мексики, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, Омана, Португалии, России, Саудовской Аравии, Сербии, Сингапура, Сирии, США, Франции, Черногории и Японии.

Подать заявку: https://goldtrezzini.ru/application-2020/.

Генеральный партнер конкурса – Государственный музей истории Санкт-Петербурга. Системный партнер – Группа RBI. Партнер специальной номинации – концерн ЮИТ. Официальный партнер награждения – строительная корпорация «ЛенРусСтрой». Партнер награждения – Ganga. Все партнеры конкурса: https://goldtrezzini.ru/partners2020/.

Gazeta.spb.ru — информационный партнер конкурса «Золотой Трезини»