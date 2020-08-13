Соискатели vs работодатели. Соответствуют ли предложения на рынке труда Петербурга спросу

Gazeta.SPb.ru пообщалась с представителями городской Службы занятости и крупнейшей онлайн рекрутинг-платформы и выяснила, кого ищут работодатели, а кем хотят быть петербуржцы.

На учете в Службе занятости населения города стоят около 104 тысяч человек. Очевидно, что если не все, то большая часть их них ищет работу. Вероятно, повезет далеко не всем, поскольку в банке вакансий ЦЗН есть лишь 31 тыс. 542 позиции. Из них 5 611 — это временная подработка.

Как рассказали корреспонденту Gazeta.SPb.ru в Службе занятости Петербурга, наиболее актуальны сейчас вакансии повара, водителя, инженера-технолога, медсестры, кассира, программиста, переводчика и учителя. В целом это согласуется с желаниями соискателей, которых с мая по август среди прочего интересовала возможность устроиться бухгалтером или менеджером и даже попасть на государственную службу.

Активность соискателей начала расти, хотя в летний период на рынке труда обычно наблюдается затишье. Это заметил HeadHunter. По данным рекрутинг-платформы, в июле петербуржцы открыли или обновили на 10% больше резюме, чем месяцем ранее.

Так, больше всего на открытом рынке труда Северной столицы начинающих специалистов и студентов (12%), менеджеров по продажам, по работе с клиентами, продавцов, консультантов, мерчендайзеров (12%), административного персонала и IT-специалистов (по 8%), работников производства (7%), соискателей из профобластей транспорта, логистики,

бухгалтерии (по 6%), строительства и недвижимости, маркетинга и PR (по 5%), высшего менеджмента (4%).

С 1 по 12 августа работодатели разместили на HH почти 35 тысяч вакансий. Как выяснилось, наибольшим спросом в городе пользуются представители сфер продаж (26% от всех вариантов занятости с начала августа), IT, интернета и телекоммуникаций (16%), производства (12%), а также строительства и недвижимости (10%). Активно привлекают компании синих воротничков, то есть рабочий персонал, причем как неквалифицированных, так и с высоким уровнем квалификации, соискателей из сфер транспорта и логистики (по 9%), туризма, гостинично-ресторанного бизнеса, административный персонал (по 8%), начинающих специалистов, а также маркетологов (по 7%). Чуть меньше вакансий для бухгалтеров, медицинских работников и банковских служащих.

«Рынок вакансий за месяц вырос на 28%. Причем прирост предложений о работе наблюдался во всех сферах без исключения. В большей степени выросла востребованность специалистов в тех профобластях, которые наиболее пострадали в период пандемии. Речь, прежде всего, идет о туризме, гостиницах, ресторанах (+137% к показателю июня), спортивных клубах и салонах красоты (+102%), автомобильном бизнесе (+43%) и начале карьеры (+42%)», — рассказала корреспонденту Gazeta.SPb.ru руководитель пресс-службы hh.ru по Северо-Западу Ирина Жильникова.

Как события будут развиваться дальше, эксперт предсказывать не решается. По ее словам, рынок труда очень быстро реагирует на любые изменения извне. Кроме того, существует угроза второй волны эпидемии коронавируса. Поэтому многое будет зависеть от принятых мер, направленных на борьбу с распространением заболевания.

Не стоит забывать и о том, что ситуация разнится в зависимости от региона. В Петербурге, например, традиционно востребованы специалисты в области продаж и IT, нужны медики и рабочие руки — слесари, сварщики, монтажники и пр.

«Пока мы наблюдаем, как активно восстанавливаются после весенних месяцев простоя отрасли HoReCa, туризма, розничной торговли. Вновь растет востребованность линейных работников, начинающих специалистов. Если резюмировать, сейчас рынку труда нужны рабочий персонал, соискатели из сферы продаж, которые могут принести компании быструю прибыль, специалисты так называемых цифровых профессий, работники производства, медицины и фармацевтики”,

— пояснила Ирина Жильникова.