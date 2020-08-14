Шекспировские страсти и «живой» алфавит: культурные события Петербурга на грядущие выходные

Выставки, уличные проекты, фильмы, концерты и даже опера на открытом воздухе: Gazeta.SPb.ru рассказывает о ярких событиях, которые состоятся в Петербурге уже в эти выходные.

14 августа Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков (МИСП) откроет для посетителей новую выставку «Перекличка эпох» из цикла «Художественные династии». Проект собрал творчество четырех поколений художников из династии Савиновых. Экспозиция начинается с работ 1930-х годов Александра Савинова, которого современники называли «умиротворенным Врубелем», и завершается произведениями его правнучки Екатерины Сухаревой.

Также до 23 августа в музее на набережной канала Грибоедова, 103 работают выставки: «Сады и музы» — экспозиция собрала работы живописца и эмальера Лоры Малышевой, произведения художницы посвящены природе и жителям Причерноморья, «Причина и следствие» — проект показывает творчество художника-нонконформиста, одного из деятелей арт-центра «Пушкинская-10», Александра Лоцмана.

14 августа Центральный выставочный зал «Манеж» откроет новый уличный проект «Тридцать Три Знака». Серия инсталляций, посвященных кириллическому алфавиту, будет размещена на культурных площадках в центре Петербурга. Проект объединит работы современных российских художников и шрифтовых дизайнеров. Центральным объектом выставки станет инсталляция «Лабиринт кириллицы», созданная художником и дизайнером Юрием Гордоном и архитектором Андреем Пуниным, на площади у западного фасада Манежа.

«Пылающий», «Дефолт» и «Поезд в Пусан»: эти фильмы можно будет увидеть в автомобильном кинотеатре «Килолахта» в рамках Фестиваля корейского кино, который пройдет в нашем городе с 14 по 16 августа. Каждый показ будет сопровождаться обсуждениями с экспертами и диджей-сетами. Начало в 18:00. Несмотря на то, что это первое drive-in мероприятие во время пандемии, которое пройдет не онлайн, возможность посмотреть фильмы из дома с любого устройства сохранена.

15 августа, в субботу, исполняется ровно 30 лет с дня гибели рок-музыканта, лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Напоминаем, что сейчас в галерее KGallery проходит выставка художественных работ музыканта «Виктор Цой. Живопись. Графика. Полароиды».

А в «Музее стрит-арта» в субботу, 15 августа, с полноценным после карантина концертом выступит Noize MC. Свежий воздух, просторная площадка, любимые песни — начало в 20:00. Билеты давно в продаже.

Напоминаем, что 15 августа Ленинградскому зоопарку стукнет, ни много ни мало, 155 лет. В честь праздника горожан приглашают на экскурсию, где расскажут, как зоопарки взаимодействуют между собой, предложат составить большой семейный альбом белых медведей, жирафов, птиц, приматов, мелких хищников и крупных кошек, ответят на все каверзные вопросы и угостят мороженым. Основная программа пройдет с 12:00 до 17:00.

В тот же день на Дворцовой площади состоится акция «Хоровод мира». Люди разных мировоззрений, национальностей, культур, представители разных хороводных направлений возьмутся за руки, чтобы создать образ единства и мира во всем мире. Акция пройдет в 100 городах россии в малых форматах, только по приглашениям и при соблюдении всех мер безопасности.

В воскресенье, 16 августа, X Санкт-Петербургский международный фестиваль «Опера – всем» продолжится оперой «Капулети и Монтекки» выдающегося итальянского композитора В.Беллини. Романтическая интерпретация знаменитой трагедии Шекспира будет сыграна на площади Растрелли на фоне Смольного собора, чей итальянский фасад напомнит о месте действия оперы. Начало в 17:00.