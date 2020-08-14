На рынок соцпитания Петербурга вышел неожиданный «бенефициар»

В судебном разбирательстве между «Комбинатом социального питания «Юность» и компанией «Триллиум» одна из сторон назвала того, кто контролировал одного из лидеров соцпитания в Петербурге. «Бенефициар» был удивлен.

Как сообщает АБН, с иском в арбитражный суд обратилось АО «Комбинат социального питания «Юность». Комбинат занимался поставками соцпитания в образовательные учреждения. В 2018 году его выручка составила более 277 млн рублей.

Впоследствии у «Юности» началась «черная полоса»: Роспотребнадзор выявил на комбинате «грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований». В июне этого года предприятие подало заявление в арбитраж о собственном банкротстве.

Помимо этого, арбитраж рассматривал иск ООО «Триллиум», которое хотело взыскать с «Юности» 426 тыс. рублей задолженности и 281 тыс. рублей неустойки за три месяца. Согласно материалам дела, «Триллиум» выполнил ремонт помещения на комбинате, но оплату за работу не получил.

В арбитраже представители комбината заявили о наличии «фактической аффилированности между Истцом и Ответчиком», то есть частной компании и комбината, созданного городом.

В материалах суда говорится, что «Юность» заявляла в суде, что в период заключения договоров на ремонт гендиректор ООО «Триллиум» Сергей Бацев был бенефициаром обоих юридических лиц и лицом, влиявшим на решения. В подтверждении своих доводов ответчик приложил скриншоты с официальной почты «Юности», где видны письма, в которых сотрудники «Триллиума» от имени компании осуществляли распорядительные действия и в адрес АО «КСП «Юность» и в адрес третьих лиц. Это подтверждает факт подконтрольности «Юности» и возможности искусственного наращивания задолженности комбината перед «Триллиумом».

Бизнесмен Сергей Бацев, которого ответчик фактически назвал в суде «бенефициаром» комбината, в беседе с АБН отреагировал на заявления «Юности» с удивлением и отказался давать комментарии.

Издание предполагает, что арбитраж не поверил «юности». В итоге суд решил взыскать с предприятия в пользу компании 426 240 рублей задолженности и 281 318 рублей неустойки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на торгах по благоустройству в Петербурге выявили картель.