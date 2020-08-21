Онколог рассказал, у кого высок шанс заболеть раком

Пока что врачи не могут наверняка сказать, как в организме появляются раковые клетки.

Врач-онколог Иван Карасев рассказал, какие люди чаще остальных болеют раком. Своим экспертным мнением он поделился в Instagram-аккаунте. Он вполне допускает, что накопленные обиды и агрессия могут провоцировать развитие онкологических заболеваний у человека. Люди, которые редко расстраиваются и много общаются с другими, реже подвержены болезням – причем речь идет не только о страшном диагнозе.

Карасев напомнил, что эксперты спорят о том, как в организме появляются раковые клетки. Но очевидно, что на это влияет в том числе стресс, плохое питание и вредные привычки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые рассказали, что древесные грибы помогают в борьбе с онкологией.