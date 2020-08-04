Ученые рассказали, что древесные грибы помогают в борьбе с онкологией

Некоторые виды трутовых грибов, растущих на Урале, могут подавлять рост раковых клеток. Об этом рассказали ученые

Специалисты Уральского федерального университета совместно с коллегами из Китая изучили биологическую активность и химический состав нескольких десятков грибов, растущих на древесине. Биологи пришли к выводу, что образцы могут воздействовать на разные процессы в клетках.

Как сообщает ТАСС, экстракты трутовых грибов неопасны для здоровых клеток человека, однако они способны затормозить рост культуры раковых клеток «в пробирке».

Ученые отметили, что в России с давних времен использовали чагу и трутовик скошенный для укрепления иммунитета и как средство от опухолей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти заметили грибы. Несмотря на то, что лето еще в полном разгаре, грибники уже могут готовить корзинки.