Ученые рассказали, что древесные грибы помогают в борьбе с онкологией

Ученые рассказали, что древесные грибы помогают в борьбе с онкологией
Ученые изучили биологическую активность и химический состав нескольких десятков грибов, растущих на древесине. Фото: Pixabay

Некоторые виды трутовых грибов, растущих на Урале, могут подавлять рост раковых клеток. Об этом рассказали ученые

Специалисты Уральского федерального университета совместно с коллегами из Китая изучили биологическую активность и химический состав нескольких десятков грибов, растущих на древесине. Биологи пришли к выводу, что образцы могут воздействовать на разные процессы в клетках.

Как сообщает ТАСС, экстракты трутовых грибов неопасны для здоровых клеток человека, однако они способны затормозить рост культуры раковых клеток «в пробирке».

Ученые отметили, что в России с давних времен использовали чагу и трутовик скошенный для укрепления иммунитета и как средство от опухолей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти заметили грибы. Несмотря на то, что лето еще в полном разгаре, грибники уже могут готовить корзинки.

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