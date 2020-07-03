В Ленобласти заметили грибы

Несмотря на то, что лето еще в полном разгаре, грибники уже могут готовить корзинки.

В Ленинградской области житель Санкт-Петербурга смог в четверг, 2 июля, обнаружить целых четыре подосиновика. О интересной находке мужчина сообщил в социальной сети «Вконтакте». Об этом сообщает АБН.

Рассекретил петербуржец и местонахождение грибов. Увидеть их удалось рядом с садоводством «Сады», находящемуся на Мурманском шоссе.

Напомним, ранее главный синоптик Северной столицы Александр Колесов заявлял, что в настоящее время погода является идеальной для активного появления грибов, благодаря дождям и теплу. При чем, уже известно, что недавно в Ленобласти грибы уже находили — граждане собирали боровики и подосиновики.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Колесов рассказал, когда в Петербурге и Ленобласти появятся грибы.