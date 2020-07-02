Колесов рассказал, когда в Петербурге и Ленобласти появятся грибы

В Петербурге и Ленинградской области неделю тепло и идут дожди. Такая погода считается идеальной для появления грибов, рассказал главный синоптик города и заядлый грибник Александр Колесов.

«С точки зрения погоды тепло и дожди — это самое время, когда должны начинаться грибы», — приводит его слова АБН.

По словам Колесов, первая волна грибов уже прошла. На территории Петербурга и Ленинградской области собирали боровики и подосиновики. Следующая волна, судя по всему, наступила или придет в ближайшее время.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в четверг, 2 июля, в Петербурге ожидаются грозы и осадки. По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в городе пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах — ливни. Возможен сильный ветер с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем колеблется от 17 до 21 градуса тепла.