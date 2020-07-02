В Петербург в четверг придут грозы

Плохая погода решила задержаться в Северной столице.

О том, что в четверг, 2 июля, в городе пройдут ливни и грозы, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС». В городе пройдут кратковременные дожди, а в некоторых районах пройдут ливни и грозы. Во время грозы может начать дуть сильный ветер. Его порывы могут достигнуть 11 метров в секунду. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах от 17 до 21 градуса тепла.

Управление МЧС по Петербургу рекомендует гражданам быть внимательными во время непогоды. Во время грозы следует остаться дома и закрыть все окна. Автомобили лучше не парковать рядом с деревьями и рекламными щитами. Гражданам не стоит передвигаться по улицам рядом с шаткими конструкциями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптик рассказал, когда в Петербург вернется солнечная погода.