Синоптик рассказал, когда в Петербург вернется солнечная погода

В начале июля петербуржцам придется потеплее одеваться и часто пользоваться зонтами. Но долго это не продлится.

Все дело в том, что Северная столица оказалась во власти циклона. Из-за него будут активно выпадать осадки. Температура будет находиться в пределах от 20 до 22 градусов. В случае сильных дождей, опускаться еще ниже — до 17-18 градусов выше нуля. Об этом рассказал главный синоптик города на Неве Александр Колесов в интервью iReactor.

Дожди продлятся три дня, а 4 и 5 июля установится сухая погода. Спустя первую неделю месяца лето вновь станет комфортным для жителей города. Уже 6 июля придет новый тропический циклон. Жары ожидать не стоит, но тепло и солнце в городе, к счастью, будут. На вторую половину июля прогноза пока еще нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербург в среду вновь придут ливни и грозы.