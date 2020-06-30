В Петербург в среду вновь придут ливни и грозы

Плохая погода пока не собирается покидать Северную столицу.

В среду, 1 июля, в городе пройдут дожди, которые местами превратятся в ливни. Ожидаются и грозы. Дуть будет юго-западный умеренный ветер. Во второй половине дня ветер может достигнуть сильных порывов. Температура воздуха будет колебаться в пределах от + 13 до + 15 ночью и от +19 до +21 градусов днем. Атмосферное давление меняться практически не будет. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Напомним, во вторник, 30 июня, в городе бушевал настоящий ураган. Порывы ветра достигали скорости в 17 метров в секунду. Пострадали четверо человек и несколько автомобилей. Спасатели совершили множество выездов в связи с сообщениями о падающих деревьях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за урагана в Петербурге четыре человека оказались в больнице.