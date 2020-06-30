Из-за урагана в Петербурге четыре человека оказались в больнице

Из-за урагана в Петербурге четыре человека оказались в больнице
Штормовое предупреждение действует также завтра, 1 июля. Фото: http://spun.fkpkzs.ru

Сегодня, 30 июня, в Северной столице бушует непогода.

Ветер, сопровождавшийся сильным ливнем, сносил все на своем пути. Спасатели Управления МЧС по Петербургу совершили уже 125 выездов. Из них 100 случаев пришлись на угрозу падения деревьев, а остальные 25 касались шатких конструкций, которые могли рухнуть в любой момент. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

К несчастью, из-за стихии пострадали граждане. Четыре человека отправлены в больницы, им будет оказана необходимая медицинская помощь. Также, пострадали пять машин.

Из-за плохой погоды были задержаны несколько поездов на станции Новая деревня. На территории поселка Лахта временно исчезло электричество. В настоящее время движение поездов восстановлено, а у граждан вновь появился свет.

Непогода в Петербурге установилась с трех часов дня. Ветер достигал скорости 17 метров в секунду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург 30 июня накроют ливни, грозы и штормовой ветер.

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