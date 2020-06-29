Петербург 30 июня накроют ливни, грозы и штормовой ветер

В последний день июня жителям Северной столицы лучше оставаться дома.

Город вновь окажется во власти стихии. Несмотря на то, что во вторник, 30 июня, установится теплая погода (+ 23.. + 25 днем), гулять лучше не выходить. Ожидаются сильные ливни, грозы, а порывы ветра могут достигнуть значений до 23 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Жителям города стоит проявить внимательность и осторожность. По возможности, лучше не покидать дом. Если же это необходимо, не стоит ходить рядом с опасными и шаткими конструкциями. Автомобили следует парковать в безопасных местах, вдали от рекламных щитов и деревьев.

Также, не стоит выходить на открытую местность и водные объекты. Осторожно следует обращаться и с электрическими бытовыми приборами. Окна следует держать закрытыми.

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