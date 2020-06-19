Гидрометцентр: россиян ждет сухой и жаркий июль

Гидрометцентр: россиян ждет сухой и жаркий июль
Средняя температура превысит норму на один градус. Фото: pixabay.com

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина поделилась прогнозами на июль для европейской части страны. В основном, россиян ждет жаркий и сухой июль.

Согласно данным Росгидрометцентра, в центральной части России и Поволжье средняя температура в июле будет колебаться от +23 до +30, что выше нормы на один градус. Аналогичная погода установится на Дальнем Востоке, юге Сибири и Урала. В южных областях среднемесячная температура будет держаться на уровне +28…+33 градусов.

Прохлада в июле ждет жителей Тюменской, Томской, Новосибирской, Омской, Кемеровской областей и Алтайского края, передает слова Паршиной «Российская газета». При этом специалист подчеркивает, что данный прогноз — предварительный, в конце июня информация может быть скорректирована.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пятницу в Петербурге еще будет держаться жара, а вот уже в субботу станет прохладнее.

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