Гидрометцентр: россиян ждет сухой и жаркий июль

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина поделилась прогнозами на июль для европейской части страны. В основном, россиян ждет жаркий и сухой июль.

Согласно данным Росгидрометцентра, в центральной части России и Поволжье средняя температура в июле будет колебаться от +23 до +30, что выше нормы на один градус. Аналогичная погода установится на Дальнем Востоке, юге Сибири и Урала. В южных областях среднемесячная температура будет держаться на уровне +28…+33 градусов.

Прохлада в июле ждет жителей Тюменской, Томской, Новосибирской, Омской, Кемеровской областей и Алтайского края, передает слова Паршиной «Российская газета». При этом специалист подчеркивает, что данный прогноз — предварительный, в конце июня информация может быть скорректирована.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пятницу в Петербурге еще будет держаться жара, а вот уже в субботу станет прохладнее.