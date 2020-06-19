В Петербурге ожидается гроза и жара до +28 градусов

В Петербурге в пятницу, 19 июня, ожидается облачная погода с прояснениями.

Ночью пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Днем осадки маловероятны.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер северный и северо-восточный будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от +17 до +19 градусов. Днем воздух прогреется до +28 градусов.

Атмосферное давление днем будет слабо повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что погода в Северной столице не разочарует горожан, несмотря на то, что обычно в последней декаде мая бывает теплее. Такое заявление сделал ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.