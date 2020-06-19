В Петербурге ожидается гроза и жара до +28 градусов

В Петербурге ожидается гроза и жара до +28 градусов
В городе ожидается теплая погода. Фото: скриншот Facebook Михаила Леуса

В Петербурге в пятницу, 19 июня, ожидается облачная погода с прояснениями.

Ночью пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Днем осадки маловероятны.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер северный и северо-восточный будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от +17 до +19 градусов. Днем воздух прогреется до +28 градусов.

Атмосферное давление днем будет слабо повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что погода в Северной столице не разочарует горожан, несмотря на то, что обычно в последней декаде мая бывает теплее. Такое заявление сделал ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дожди жара погода
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россияне во время самоизоляции стали чаще курить кальян
Медведь загрыз пенсионерку на глазах у дачников
В Петербурге ожидается гроза и жара до +28 градусов
Домогаров вступился за Ефремова и отказался выходить на сцену
Четверть россиян считают переоцененным значение диплома
В России за сутки ликвидировали 47 лесных пожаров
В Выборгском районе затопило всю улицу
В Петербурге организациям, помогающим мигрантам, предоставят субсидии