Солнечно и без дождей: Петербург остается под влиянием антициклона

Погода в Северной столице не разочарует горожан, несмотря на то, что обычно в последней декаде мая бывает теплее. Такое заявление сделал ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.

По его словам, город остается под влиянием антициклона. Так, сегодня, 23 мая, в Северной столице ожидается лишь небольшая облачность без осадков. Воздух в субботу может прогреться до плюс 16 градусов. В Ленобласти будет немного теплее – до 17 градусов тепла. Ветер при этом разгонится до 8 м/с.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии» и мониторингу окружающей среды, погода не готовит для горожан неприятных сюрпризов в ближайшие дни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы с самого утра выходят на улицу. Индекс самоизоляции начинает постепенно снижаться.

Напоминаем, что с 12 мая в Северной столице объявлен масочный режим, так что гражданам нельзя появляться в общественных местах без маски и перчаток.