Петербуржцы выходят на улицу: с утра индекс самоизоляции опустился до 3,9

Петербуржцы выходят на улицу: с утра индекс самоизоляции опустился до 3,9
Санкт-Петербург. Фото: Baltphoto/ Irina Motina-1024x683

Жители Петербурга с самого утра выходят на улицу – к восьми часам индекс самоизоляции в городе успел упасть до 3,9 баллов.

Город рискует перейти в «желтую» зону по уровню изоляции. Согласно данным сервиса «Яндекс», большинство жителей все же остается дома.

В Москве самоизоляцию в субботу соблюдают еще хуже – там по состоянию 8:10 индекс составил 3,8 балла.

Напоминаем, что с 12 мая в Северной столице объявлен масочный режим, так что гражданам нельзя появляться в общественных местах без маски и перчаток.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во время самоизоляции жители Петербурга неохотно оплачивают ЖКУ. Это связано с потерей основного заработка из-за введенных ограничений. В апреле показатель горожан, которые исправно оплачивают квитанции заметно снизился по сравнению с предыдущим месяцем.

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