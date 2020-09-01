В Мурино открыли развязку с КАД

Жители Мурино радуются тому, что смогут спать по утрам несколько дольше, благодаря улучшению транспортной инфраструктуры. Фото: vk.com/murino_infrastruktura

Жители Мурино радуются тому, что смогут спать по утрам несколько дольше, благодаря улучшению транспортной инфраструктуры. Фото: vk.com/murino_infrastruktura

Власти Ленобласти обрадовали жителей Мурино открытием развязки с кольцевой автодорогой.

Во вторник, 1 сентября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в торжественной обстановке открыл движение первой части заезда на КАД. Стоит отметить, что пока что транспортные средства временно смогут выезжать на дорогу лишь в направлении проспекта Культуры. В обратном направлении проезд останется закрытым до окончания работ по строительству кольца. Об этом сообщает Peterburg2.ru.

Открытие произошло раньше, чем ожидалось. Еще несколько дней назад в администрации 47 региона озвучивали, что развязка откроется ближе к середине сентября. Однако уже 31 августа местные жители обратили внимание, что на пересечении улицы Шувалова и Охтинской аллеи начали работать светофоры, которые регулируют движение транспорта у заезда на КАД.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что строительство развязки, соединяющей КАД и Мурино, подошло к концу.