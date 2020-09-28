Setl Group сдал ЖК «Облака на Лесной» в Выборгском районе

Один из крупнейших девелоперов Санкт-Петербурга Setl Group ввел в эксплуатацию «Облака на Лесной» — жилой комплекс высокого комфорт-класса в Выборгском районе города.

Владельцев квартир в ЖК «Облаках на Лесной» ждут два жилых дома со встроенным детским садом, стильными игровыми зонами для малышей и спортивной площадкой. Специально для комплекса ландшафтные дизайнеры создали уникальный проект озеленения с использованием фигур топиари — реалистичными объектами, созданными из искусственной травы.

Облицовка вентилируемых фасадов ЖК «Облака на Лесной» состоит из керамогранита мягких оттенков, гармонирующих с тонами неба, солнца и весеннего леса. Зеркальное светоотражающее остекление фасадов добавляет архитектурной композиции жилого комплекса легкости, а также делает более воздушным и наполненным светом пространство на первых этажах и в холлах, стены которых выделены цветовыми акцентами. Пол в холлах выложен контрастной темно-графитовой плиткой — имитацией мрамора.

Игровые городки, песочницы, карусели и качели абсолютно безопасны для детей: дворы, где размещаются детские и спортивная площадки, полностью закрыты от автомобилей. Спортивная зона оборудована всем необходимым для игры в баскетбол, мини-футбол и настольный теннис.

Со стороны Новолитовской улицы на первых этажах обоих корпусов ЖК «Облака на Лесной» спроектированы коммерческие помещения, в которых разместятся продуктовые магазины, пекарни и уютные маленькие кафе. Рядом во дворе находится красиво оформленная зеленая зона, где можно расположиться, чтобы выпить кофе со свежей выпечкой.

На территории возле домов высажены липы, сирень, японская спирея и туи. Над проектом работали профессиональные ландшафтные дизайнеры. Фигуры медведей, кроликов, оленей и белок в стиле топиари порадуют как взрослых, так и детей. Кроме того, жители ЖК смогут проводить время на парковых диванах и диванах-качелях, установленных в зоне отдыха.

Встроенный детский сад рассчитан на 105 малышей. Благоустроенная территория возле садика оборудована пятью игровыми площадками для детей разных возрастов, а также спортивной зоной с лабиринтом и тоннелем. Эксклюзивным брокером проекта «Облака на Лесной» выступает «Петербургская Недвижимость».