Отопление во все дома Ленобласти обещают дать до конца недели

Отопление во все дома Ленобласти обещают дать до конца недели
В Ленинградской области за отоплением начнут следить с помощью цифровой системы. Фото: pixabay

Во всех 185 муниципальных образованиях 47 региона издано распоряжение о начале отопительного сезона. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Юрий Андреев.

Он напомнил, что по нормативам тепло в жилой фонд должно начинать поступать через 5 дней после того, как на улице похолодало до -8 градусов Цельсия. Однако этого, судя по прогнозам синоптиков, в ближайшее время не произойдет. Тем не менее губернатор Ленинградской области поручил не дожидаться холодов. «Все социально значимые объекты — больницы, школы, детские сады — тепло получают. Я думаю, что до конца этой недели оно будет подано во все дома Ленинградской области», — сказал Андреев.

По его словам, к приему тепла готово 99,7% жилого фонда. Проверена и запущена 691 котельная. Сформированы нормативные запасы угля — на 100%, жидкого топлива — 100%, твердого топлива — 108%.

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