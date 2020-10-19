Корнхол, «Лаборатория профессий» и контроль за соблюдением «масочного режима»: что ждет петербуржцев на этой неделе

Контроль соблюдения «масочного режима» на транспорте, профориентация для молодежи, слушанию по проекту бюджета, музыкальные и кинофестивали: чем порадует петербуржцев предстоящая неделя.

Соблюдение «масочного режима»

Городские власти призывают петербуржцев серьезно относиться к соблюдению противоэпдемических мер и не забывать про маски и перчатки в местах массового скопления людей — за этим будут строго следить.

«В общественном транспорте Северной столицы проводятся профилактические рейды с участием сотрудников полиции, ГИБДД и транспортников», — сообщает комитет по транспорту.

Отмечается, что количество пассажиров, использующих в наземном транспорте средства индивидуальной защиты, за последние 2 недели заметно увеличилось. Участники рейдов подходят к ситуации с пониманием: штрафов пока не было, мероприятия носят разъяснительный, а не карательный характер, уверяют в ведомстве.

Городской бюджет

Во вторник, 20 октября, в Сестрорецке состоятся публичные слушания по проекту бюджета Петербурга на 2021 и плановый период 2022 и 2023 гг. в части, касающейся Курортного района.

Популяризация профессий среди молодежи

Во вторник, 20 октября, Центр профориентации «Вектор» познакомит молодых петербуржцев с городским колледжем метрополитена. Это произойдет в рамках видео-экскурсии в одной из социальных сетей. Затем там же состоится мероприятие «Лаборатория профессий», где можно будет проконсультироваться с педагогом-психологом, пообщаться с представителями вузов и ссузов (ВШЭ, ИТМО, Российский колледж традиционной культуры, Университет «Реавиз» и др.), побеседовать с реставраторами и дизайнерами мебели, адвокатами IT-шниками, узнать об особенностях различных профессий, условиях поступления и прохождения практики и т.д.

Спорт

В субботу, 24 октября, в Колпино, в СОК «Ижорец», состоится турнир по настольной спортивной игре. Принять участие могут все желающие, независимо от возраста. Речь о корнхоле — одной из самых древних американских игр, первое упоминание о которой датируется XIV веком. Смысл в том, чтобы попасть мешочком в отверстие на поле. Звучит просто, но для этого нужен определенный навык.

Кино

С 22 по 25 октября в киноцентре «Аврора» пройдет легендарный фестиваль современного американского кино «Амфест». Среди фильмов-участников «Черный дрозд», «Мир грядущий», «Цена победы», «Сладкая жизнь», «Девять дней». У всех маркировка 18+. Картины будут представлены на английском языке, но с субтитрами.

А с 21 по 24 октября на площадках открытой студии «ЛЕНДОК» пройдут показы картин-участниц Международного фестиваля документального, игрового и анимационного кино «Влюбленные в искусство». В программе почти полсотни фильмов из 7 стран мира. Нововведением этого года стало появление новой категории «кино в Online». Бонусом станет секция «Рок уголок». Фильмом открытия станет картина режиссера Юлии Бобковой «Станиславский. Жажда жизни» производства киностудии ЛЕНДОК.

Музыка

В среду, 21 октября, в зеркальном зале дворца Белосельских-Белозерских состоится симфонический концерт «Молодые исполнители России». Программа переносилась с 25 марта и 20 мая. И вот наконец на сцене появятся лауреаты международных конкурсов Екатерина Дворецкая (арфа), Андрей Самарин (труба), Григорий Филипченко (виолончель) и Алексей Шипунов (кларнет).

В этот же день к 90-летию «Петербург-концерта» на сцене «Тинькофф Арена» развернется «Оркестр над вольной Невой». Для зрителей выступят Лариса Долина, Пётр Захаров и Эстрадно–симфонический оркестр под управлением Андрея Медведева. Прозвучат легендарные мировые романтические хиты, джазовые импровизации, а также самые популярные советские песни.