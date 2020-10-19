Умер заслуженный тренер РСФСР и СССР по волейболу Михаил Омельченко

Умер заслуженный тренер РСФСР и СССР по волейболу Михаил Омельченко
Михаил Омельченко. Фото: Всероссийская федерация волейбола

В России ушел из жизни волейбольный тренер Михали Омельченко, работавший с женской командой московского «Динамо» и молодежной сборной СССР. Ему было 72 года.

Как сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола, Михаил Дмитриевич Омельченко внес весомый вклад в победы волейболисток в СССР, СНГ и России на самых престижных международных соревнованиях. Его команды возвращались с победами с олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, Кубка мира.

Омельченко успел поработать с женскими командами «Буревестник» (Ленинград), московскими «Метрострой» и «Динамо», в «Факеле» (Новый Уренгой), в клубах Хорватии, Украины, Турции, Азербайджана и Кипра. Кроме того, он входил в тренерский штаб женской сборной СССР на Олимпийских играх 1988 года, на которых сборная взяла золото.

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