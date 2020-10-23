Классическая опера в сочетании с цифровыми технологиями, «Летучая мышь» в новом прочтении и целый «Город собак»: куда сходить в Петербурге в выходные

Гала-концерт финалистов Международного конкурса «Digital OPERA Performance», выступления «Пошлой Молли» и «Танцев Минус», премьера оперетты «Летучая мышь», выставка «Ленинградские монументы помнят», акция по уборке прибрежного мусора «Вода России», открытие мемориала на острове Клест: Gazeta.SPb.ru рассказывает о том, куда можно сходить в Петербурге в грядущие выходные.

Концерты

24 и 25 октября в Институте кино и телевидения состоится Гала-концерт финалистов Международного конкурса «Digital OPERA Performance», который проходит в рамках фестиваля Digital «Opera/Опера цифровой эпохи». Проект призван открыть новые таланты и возможности симбиоза классической оперы и современных цифровых технологий. Конкурс состоит из двух блоков, а концерт — из ряда арий/дуэтов из русских опер. Вокальные партии исполнят известные оперные певцы ведущих театров.

Для любителей современных произведений 24 октября с новым альбомом выступят молодые звезды рок-н-ролла «Пошлая Молли», а вечером в пятницу свое 25-летие концертом отметит группа «Танцы Минус».

Представления

23 и 24 октября на большой сцене театра «Мюзик-Холл» состоится премьера оперетты «Летучая мышь» — ее представят в новом прочтении: в классический сюжет спектакля будут органично вплетены шутки и комические ситуации из современной действительности, в том числе связанные с ограничительными мерами в период карантина из-за Covid-19. Музыкальный руководитель и дирижер — Фабио Мастранджело. В постановке примет участие Народный артист РФ Сергей Мигицко.

Выставки

В государственном музее городской скульптуры открылась выставка «Ленинградские монументы помнят», посвященная спасению монументального убранства нашего города во время Великой Отечественной войны: Медного всадника и памятника Петру I у Инженерного замка, памятников Николаю I, В.И. Ленину у Финляндского вокзала, а также коней Клодта на Аничковом мосту, скульптур Диоскуров у здания Манежа, сфинксов у здания Академии художеств. Основу экспозиции составят хранящиеся в музее подлинные документы, а также фотографии укрытых памятников и снимки, запечатлевшие извлечение скульптур из укрытий.

24 и 25 октября в «Экспофоруме» развернется «Город собак» — грандиозное мероприятие, где можно будет познакомиться с более чем 400 породами, в том числе редкими, получить массу информации от заводчиков и даже найти себе четвероногого друга.

Акции

Комитет по природопользованию и Экологический волонтерский центр 24 октября приглашают на масштабную акцию «Вода России» по уборке прибрежного мусора на территории памятника природы «Комаровский берег». Участников обещают встретить у станции метро «Беговая», обеспечить перчатками и мешками, напоить чаем и подарить приятные подарки.

История

В субботу, 24 октября, на острове Клест в Выборгском заливе пройдет церемония открытия мемориала на воинском захоронении №128 — его обнаружили осенью 2018 года после обращения внука одного из красноармейцев, который разыскивал могилу деда. Весь следующий год шла работа с архивными документами, а также подготовка к проведению поисковой экспедиции. В 2020-м стало ясно, что данная могила — это плановое воинское захоронение.