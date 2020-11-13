Ретропоезд, зимний каток, спектакль об артистах блокадного Ленинграда: куда сходить в Петербурге на выходных

Международные выставочные проекты «В круге Дягилевом. Пересечение судеб» и «Зеркала и зазеркалье», арт-фестиваль «Петербургская морось», форум-фест «Jazz Across Borders, церемония вручения V Национальной оперной премии «Онегин», спектакль «Музы сопротивления: Хрупкий голос непреклонного города», открытие зимнего катка на острове «Новая Голландия» и запуск ретро-состава в метро: Gazeta.SPb.ru рассказывает о самых интересных событиях предстоящих выходных.

В Шереметьевском дворце выставят живописные, графические и фотоработы из ведущих музеев России и Европы. Среди них Третьяковская галерея, Эрмитаж, Центр Помпиду, Музей Тиссена-Борнемисы и другие. Посетители смогут увидеть портреты деятелей театра, музыки, балета первой половины XX века, созданные Репиным, Пикассо, Бакстом, де Кирико. И все это — в рамках масштабной международной выставки «В круге Дягилевом. Пересечение судеб», которая откроется в субботу, 14 ноября. Экспозиция — центральное событие фестиваля «Дягилев. PS»-2020.

А в Музее искусства Санкт-Петербурга XX — XXI веков 10 ноября стартовал Международный выставочный проект «Зеркала и зазеркалье». Среди его участников — известные российские музеи, галереи, коллекционеры, художники из Италии, Франции, Испании, США, Израиля и других стран. На выставке представлены оригинальные композиции, посвященные образу зеркала и мотивам отражения.

11 октября в нашем городе начался арт-фестиваль «Петербургская морось», объединяющий музыку, живопись и поэзию. В субботу, 14 ноября, в рамках проекта в галерее «Мастер» состоится творческая встреча с художницей Тамарой Семёновой и концерт пианиста Мурата Кабардокова и «Клевер квартета». В воскресенье, 15 ноября, в арт-центре «Гаркундель» гостей будут ждать Олег Гаркуша и концерт фестиваля «Гаркундель-Fest».

Для поклонников джаза 13 и 14 ноября в онлайн-формате пройдет форум-фест «Jazz Across Borders (JAB)». Зрителям обещают дискуссионные сессии, мастер-классы, конкурсы студенческих коллективов и многое другое.

Вечером в пятницу, 13 ноября, в Михайловском театре пройдет церемония вручения V Национальной оперной премии «Онегин». На сцену выйдут сопрано Венера Гимадиева (Большой театр России), теноры Богдан Волков (Московский театр «Новая опера» им. Е.В. Колобова) и Антон Росицкий (Московский Музыкальный театр им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко), заслуженный артист РФ бас Дмитрий Ульянов (МАМТ им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко), а также знаменитый российский баритон Василий Ладюк и мальтийский певец Джозеф Каллея – один из лучших лирических теноров в мире. Ведущими вечера станут Сати Спивакова и Владимир Кехман.

14 ноября на сцене Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии состоится спектакль «Музы сопротивления: Хрупкий голос непреклонного города», посвященный артистам блокадного Ленинграда. Зрителям предстоит пережить полтора часа из реальной блокадной жизни людей самых невоенных профессий: артистов балета, оперы, драмы и оперетты, поэтов, писателей и музыкантов.

В этот же день на острове «Новая Голландия» вновь откроется зимний каток. Ледовое поле площадью 2000 кв. метров по-прежнему расположено у главной сцены, которая в этот раз превратится в заснеженный зимний лес. Гостей будут развлекать лесные чудища, придуманные командой Творческой Мануфактуры «ПТХ», а у выхода на лёд будет установлена терраса с очагами и удобными креслами, где можно отдохнуть, не снимая коньки.

Куда бы вы не отправились, ваш путь по большей части будет лежать через метро. В воскресенье, 15 ноября, у вас будет шанс прокатиться в ретро-составе. Дело в том, что в этот день петербургская подземка отметит 65-летие. В честь юбилея на «зеленую» ветку будет выведен тематический поезд, где представлена вся история метрополитена на фоне главных событий и перемен, которые происходили в жизни города и страны. При оформлении вагонов использованы архивные фотографии, тексты, составленные по историческим документам и воспоминаниям ветеранов метрополитена.