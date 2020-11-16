Диана Гурцкая повторно заболела коронавирусом

Диана Гурцкая повторно заболела коронавирусом
Гурцкая заболела коронавирусом. Фото: https://www.instagram.com/diana.gurtskaya.official/

Брат певицы отметил, что чувствует она себя нормально и заболевание проходит в легкой форме.

Певица Диана Гурцкая получила положительный результат теста на коронавирус. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на брата и продюсера артистки Роберта.

Он отметил, что летом знаменитость сдавала тест на наличие антител и выяснилось, что Гурцкая уже болела инфекцией. Певица посчитала, что теперь ей не о чем переживать, но зря. Недавно стало известно, что артистка заразилась коронавирусом – видимо, во второй раз. Гурцкая хорошо себя чувствует, заболевание проходит в легкой форме.

«Пропало обоняние и осязание, что для незрячего человека, конечно, страшнее и труднее, чем для других. Но Диана есть Диана, она кремень и еще подбадривает нас»,

— сказал он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Онищенко рассказал, когда ожидается спад заболеваемости коронавирусом. Он убежден, что ситуацию улучшит вакцинация.

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