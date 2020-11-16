Онищенко рассказал, когда ожидается спад заболеваемости коронавирусом

Он убежден, что ситуацию улучшит вакцинация.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, когда будет заметен спад заболеваемости коронавирусом. Об этом пишет РИА Новости. Он считает, что ситуация улучшится после начала кампании по массовой вакцинации. Также он убежден, что чем больше людей переболеют инфекцией, тем быстрее выработается коллективный иммунитет.

Напоминаем, что пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в стране в ближайшие месяцы. Она будет довольной.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мясников перечислил смертельно опасные ошибки при лечении коронавируса. Врач подчеркнул, что ни в коем случае нельзя заниматься самолечением.