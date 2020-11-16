Мясников перечислил смертельно опасные ошибки при лечении коронавируса

Врач подчеркнул, что ни в коем случае нельзя заниматься самолечением.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что при самолечении зараженный коронавирусом может нанести вред организму. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Эксперт привел в пример случаи, когда люди с симптомами ОРЗ зачем-то кололи себе мощные кроверазжижающие препараты. Это становилось причиной кровоизлияния в мозг и сильных желудочно-кишечных кровотечений. Мясников убежден, что такие пациенты как будто сами желают умереть, а не вылечиться.

Он посоветовал при любых сомнениях обращаться к врачу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Роспотребнадзор опубликовал новые правила выписки переболевших коронавирусом. По данным «Стопкоронавирус.рф», за последние сутки в Петербурге Covid-19 заразились 2 039 человек.