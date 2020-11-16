Роспотребнадзор опубликовал новые правила выписки переболевших коронавирусом

Роспотребнадзор разрешил выписывать выздоровевших от Covid-19 после одного отрицательного ПЦР-теста, а не двух, как было раньше. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Анны Поповой от 16 ноября.

«Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы после проведенного лечения (как в стационарных, так и в амбулаторных условиях) и выздоровления осуществляются при получении одного отрицательного результата лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие возбудителя COVID-19» — сообщает ведомство.

На вопрос корреспондента Gazeta.SPb о причинах таких перемен в петербургском Управлении Роспотребнадзора ответили, что это может быть связано с ростом числа заболевших и необходимостью освобождать места в стационарах. Как сообщил на своей станице в социальной сети председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, в Петербурге для Covid-19 и пневмоний развернуты 10 846 коек, но свободны из них лишь 9,9% (1 076).

«В ближайшее время к работе с коронавирусными больными будут подключены еще несколько федеральных учреждений. Сегодня Университет им. И.П.Павлова Минздрава России увеличивает число развернутых коек еще на 50: теперь в учреждении под COVID-19 развернуты 250 коек», — отметил глава ведомства.

Напомним также, что из больниц пациентов могут выписывать без отрицательных результатов мазков на Covid-19. Информация об этом 4 ноября появилась на официальном сайте комитета по здравоохранению Петербурга.

«Выписка из медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, пациентов в возрасте 18 лет и старше для продолжения лечения в амбулаторных условиях может осуществляться до получения результатов теста ПЦР при наличии следующих критериев: стойкое улучшение клинической картины, исчезновение лихорадки (t тела < 37,5 °С), отсутствие признаков нарастания дыхательной недостаточности при SpO2 на воздухе ≥ 95%, уровень лейкоцитов в крови > 3,0*109 /л», — следует из сообщения.

Возвращаясь к постановлению Роспотребнадзора следует отметить, что гражданам, которые контактировали с больными коронавирусом, теперь не нужно сдавать тест: при отсутствии симптомов достаточно пробыть на 14-дневной самоизоляции.

По данным «Стопкоронавирус.рф», за последние сутки в Петербурге Covid-19 заразились 2 039 человек.