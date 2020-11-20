Комздрав: тотального дефицита лекарств в Петербурге нет

Комздрав: тотального дефицита лекарств в Петербурге нет
На лекарства для амбулаторных больных выделили 203 млн рублей. Фото: Pixabay

В Петербурге тотального дефицита лекарственных препаратов в аптеках, нет. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

По его словам, некоторые трудности возникли еще летом на фоне проблем с новыми правилами маркировки средств. Теперь, добавил он, петербуржцы бросились в аптеки скупать препараты из списков схем лечения, распространенных в Сети.

«Придя в две аптеки, можно и не найти каких-то антибиотиков, но они есть», — добавил он.

Директор союза «Медико-фармацевтические проекты. XXI век» Дмитрий Чагин в свою заявил, что сегодня комитетом по здравоохранению закуплено необходимое количество препаратов, которые врач способен предоставит при вызове пациенту в соответствии с симптомами. При этом, добавил он, проблема состоит в том, что многие петербуржцы приобретают лекарства не по рекомендации врача, а по советам фармацевтов и знакомых.

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