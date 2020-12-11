Новогодние скульптуры на Невском, премьеры «Мисс Сайгон» и «Танго, упавшее небо»: куда сходить и что посмотреть в Петербурге на выходных

Выставки «Сквозь проспект», к 150-летию со дня рождения Александра Бенуа и «Театр на стене», проект «Кинотеатр Гуэрра», Public Talk с художником Александром Тито, мюзикл «Мисс Сайгон», спектакль «Танго, упавшее небо» и фестиваль современного танца Open Look: Gazeta.SPb рассказывает о том, куда можно сходить и что посмотреть на выходных.

В начале недели на Невском начали устанавливать праздничные скульптуры. Произведения искусства — работы городских мастеров. Выставка под названием «Сквозь проспект» отличается разнообразием художественных концепций и материалов. Всего должно появиться 13 скульптур. Каждая — на постаменте и в прозрачной колбе. Экспозицией можно будет любоваться до 14 января.

9 декабря к 150-летию со дня рождения Александра Бенуа в Михайловском замке открыла выставка. В экспозиции представлены исторические и жанровые композиции, версальские этюды, книжные иллюстрации, театральные эскизы. Многие из них почти неизвестны широким кругам зрителей, поскольку из-за хрупкости материала (бумаги) и опасности выцветания водяных красок они редко экспонируются.

9 декабря на «Ленфильме» стартовал специальный проект Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Кинотеатр Гуэрра». Он приурочен к 100-летию со дня рождения режиссера, сценариста и поэта Тонино Гуэрра. До 13 декабря в киноцентре идут уникальные кинопоказы: «Казанова 70» Марио Маричелли, «Три брата» Франческо Рози по рассказу Андрея Платонова «Третий сын», «Пыль Времени» Тео Ангелополус.

11 декабря в молодежном пространстве «ПРОСТО» состоится Public Talk с художником Александром Тито. Креатор расскажет, как он работает с брендами и создает инфоповоды, а также поделится историей, которая связана с «синдром самозванца». Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Образование».

До 12 декабря на новой сцене Александринского театра идет фестиваль современного танца Open Look. Впервые программа вынесена в онлайн-формат. Главной линией этого события стал специальный проект «Фокус Россия» — российские хореографы и режиссеры представляют свои работы танцевальному сообществу, директорам российских и зарубежных фестивалей, представителям продюсерских компаний. Также в рамках Open Look проходят круглые столы и дискуссии.

Впервые в России Театр музыкальной комедии представит мюзикл Клода-Мишеля Шёнберга «Мисс Сайгон», который пройдет 11, 12 и 13 декабря. Над постановкой работала международная команда во главе с голландским режиссером российской версии легендарного мюзикла «Бал вампиров» Корнелиусом Балтусом. Уникальное оформление придумала японская художница Йоко Сеама. Эскизы костюмов создал венгерский художник Кентаур, автор визуального решения «Бала вампиров». Музыкальная составляющая проекта в руках супервайзера мюзиклов Театра музкомедии, музыкального руководителя и дирижера Алексей Нефёдова.

А в Большом театре кукол в эти же дни состоится премьера спектакля Руслана Кудашова «Танго, упавшее небо» об отношениях мужчины и женщины. С помощью языка тела, пластики и танца авторы постановки порассуждают об их непохожести, сложностях и нюансах взаимоотношений, а еще — о нежности, которая рождается между людьми.

11 декабря в Музее театрального и музыкального искусства открывается выставка афиш, плакатов и программ «Театр на стене». Около сотни работ сгруппированы в несколько разделов: модерн, неорусский стиль, символизм, футуризм и экспрессионизм, конструктивизм и фотомонтаж. В экспозиции представлены плакаты прославленных художников Альфонса Мухи и Льва Бакста, Бориса Кустодиева и Жана Кокто, братьев Стенбергов и Александра Родченко, а также театральные программы в оформлении Александра Головина, Константина Сомова, Ивана Билибина.