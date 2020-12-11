Лесной корпус на «Сестрорецком курорте» получил вторую жизнь

Лесной корпус на территории санатория «Сестрорецкий курорт» пополнил список исторических архитектурных объектов, которые удалось восстановить силами бизнеса. Gazeta.SPb рассказывает и показывает, как теперь выглядит место, где когда-то останавливались именитые личности: Горький, Маяковский, Репин, Чуковский и многие другие.

Еще четыре года назад на месте Лесного корпуса находился разрушенный «остов» дореволюционного здания. Формально его даже на картах не существовало. Воссозданием исторической постройки занялась Группа RBI. По словам заместителя вице-президента по жилой недвижимости и директора по маркетингу Михаила Гущина, Лесному корпусу удалось вернуть облик, соответствующий замыслу архитектора Зигфрида Леви. Конечно, при этом в работе были использованы современные материалы и учтены действующие нормативы строительства.

Кроме этого, девелопер реконструировал два спальных корпуса «хрущевской» эпохи — на днях красивое и современное решение показали журналистам. В обновленных корпусах создана современная рекреационная недвижимость — загородные лаунж-студии, и скоро они наполнятся жизнью.

Сама знаменитая здравница по-прежнему открыта для всех желающих. Напомним, четыре года назад, когда реконструкция только начиналась, некоторые местные активисты переживали за судьбу санатория со 120-летней историей. Однако опасения оказались напрасными: все сосны остались на своих местах, высотность и габариты реконструированных зданий остались прежними, доступ к пляжу не ограничен, а свежий воздух, наполненный морским и хвойным ароматом, всё так же бодрит отдыхающих.

Между тем, это не первый проект, реконструированный Группой RBI. В ее портфеле есть еще несколько восстановленных исторических зданий в центре Петербурга. При этом сама работа с архитектурным наследием не приносит девелоперу доходов. «Сводить экономику проектов позволяет их приспособление под новое востребованное функциональное назначение», — отмечают в компании.

Так, в бывшем газгольдере на Заозёрной улице появился многоуровневый паркинг, в особняке княгини Голицыной на Шпалерной улице — пресс-центр ТАСС, в гараже Крюммеля на Петроградской стороне — бизнес-центр.

«Мы гордимся тем, что можем восстанавливать такие объекты», — признался президент Группы RBI Эдуард Тиктинский. По его словам, компания и дальше будет вносить свой вклад в сохранение исторического и культурного наследия Северной столицы: «Деньги – это еще не все. Намного важнее чувствовать свою причастность к чему-то важному и оставлять нечто значимое после себя».

При этом, несмотря на кризис, связанный с пандемией коронавируса, Группе RBI в 2020 году удалось превысить ожидаемый показатель по объему заключенных сделок. Он на начало декабря составил 13,3 млрд рублей, что на 2,6 млрд больше, чем за весь прошлый год. Стоимость квадратного метра по проектам компании в среднем выросла за год на 25%.

Рост цен и потребительской активности на рынке недвижимости эксперты компании связывают, с одной стороны, с мощной государственной поддержкой ипотечного кредитования, с другой — с общей неопределенностью ситуации в условиях коронакризиса, желанием россиян сохранить в условиях падения рубля и снижения ставок по депозитам свои денежные сбережения. Кроме того, коронавирус стал мощным драйвером роста спроса на загородную недвижимость, особенно в объектах высокой стадии готовности. Так, уже практически раскуплены загородные комплексы RBI «Русские сезоны» и EcoCity, сданные RBI в уходящем году.

Всего же в 2020 году Группа RBI ввела в эксплуатацию 1 089 квартир и коммерческих помещений общей площадью 120 тысяч квадратных метров. На рынок вывели и новые строящиеся объекты, например, в Адмиралтейском и Приморском районах. В 2021 году компания планирует ввести 175 тыс. кв. метров недвижимости в разных районах Петербурга и запустить в работу очередные свои проекты.