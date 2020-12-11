Петербургский психотерапевт Лев Щеглов скончался от коронавируса

В Санкт-Петербурге умер психотерапевт, сексолог и доктор медицинских наук Лев Щеглов, заболевший коронавирусной инфекцией. Ему было 74 года.

Об этом стало известно в пятницу, 11 декабря. Как сообщается в Telegram-канале депутата ЗакСобрания Петербурга Бориса Вишневского, причиной смерти врача стал «проклятый ковид». Последние дни он находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Родные и близкие Щеглова надеялись, что он выживет, но врачи не смогли ничего сделать.

Щеглов попал в больницу в конце ноября с симптомами коронавируса. Тест показал положительный результат. Психологу стало хуже и 9 декабря он был переведен в реанимацию.

Лев Щеглов получил образование в Ленинградском санитарно-гигиеническом медицинском институте. После он получил специализации по психиатрии, психотерапии, сексопаталогии и другие. Работал врачом-психотерапевтом и основал первый в городе психотерапевтический кабинет. Он был учредителем и ректором Института психологии и сексологии Петербурга.

Также Щеглов написал 15 монографий и научно-популярных книг. Стал автором 130 научных публикаций и более 500 научно-популярных статей и интервью.