«Маму били трубой, а папу поставили на колени»: что известно об избиении семьи в Петербурге

В Петербурге разгорается скандал после того, как у детской площадки в Московском районе избили целую семью. Одной из пострадавших стала несовершеннолетняя.

О случившемся в социальных сетях в воскресенье, 20 декабря, рассказала петербурженка Виктория. По ее словам накануне во дворе дома на Новоизмайловском проспекте избили ее семью.

Конфликт, как утверждает девушка, начался после того, как трое мужчин пристали к несовершеннолетним девочкам – начали оскорблять, замахиваться, таскать за шиворот и швырять. Среди детей оказалась ее 14-летняя сестра. Виктория отметила, что девочка вместе с подругами ела на детской площадке торт, поскольку у нее был день рождения. В разгар конфликта она смогла позвонить старшей сестре. Та сообщила родителям и сама отправилась на место происшествия.

«Была там почти в самом конце, когда били маму железной трубой, папа уже сидел на коленях. У него сломан нос, сидел и истекал кровью», — рассказала девушка. Она добавила, что распылила в стороны злоумышленников перцовый газ из баллончика, но те, отступив, скоро вернулись с металлическими прутьями и лопатами.

В результате на место вызвали полицию, правоохранители всех участников происшествия увезли в отделение. Мать семейства, пояснила Виктория, сразу отправили в больницу. Ее отец написал заявление, другая сторона сделала то же самое. После этого получивших травмы направили в травмпункт.

Как отметила Виктория, врачи диагностировали у нее самой закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, а у отца кроме этих травм – перелом носа, у 14-летней сестры – синяки.

После того, как петербурженка объявила о произошедшем в социальных сетях, по ее словам, ей начали поступать угрозы в сообщениях – скриншоты переписки она также решила разместить в Сети. Написавший ей человек, используя угрозы и нецензурную лексику, потребовал забрать заявление из полиции.

В одной из видеозаписей девушка также отмечает: злоумышленники угрожали тем, что однажды ее «сестра не дойдет до школы».