Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой погоды ждать жителям Петербурга на Новый год.

По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.

В понедельник, 28 декабря, днем столбики термометров покажут -2…-4 градуса, сообщает РИА «Новости».

Далее температура будет на уровне от -3 до +2 градусов. Синоптик отметил, что 30, 31 декабря и 1 января температура будет выше нормы на 6-8 градусов. По словам синоптика, осадки в виде дождя 31 декабря пойдут с большой вероятностью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице начало рабочей недели порадует горожан плюсовой температурой и отсутствием осадков. Об этом рассказал ведущий специалист ООО «Центр ФОБОС» Михаил Леус на своей странице в Facebook.