Петербуржцев 7 декабря ожидает солнечная и сухая погода

В 1980 году в этот день в Петербурге было очень холодно. Фото: Baltphoto/ Irina Motina

В 1980 году в этот день в Петербурге было очень холодно. Фото: Baltphoto/ Irina Motina

В Северной столице начало рабочей недели порадует горожан плюсовой температурой и отсутствием осадков. Об этом рассказал ведущий специалист ООО «Центр ФОБОС» Михаил Леус на своей странице в Facebook.

В понедельник, 7 декабря, синоптическую ситуацию в городе сформирует северо-западная периферия мощного антициклона, центр которого медленно дрейфует в центр Европейской России. Горожан порадует солнце.

Столбики термометров покажут от -1 до +1 градуса. Подует южный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 774 мм ртутного столба.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в Пулково обошлось без отмен и задержек рейсов. В небо над Петербургом поднимутся все запланированные самолеты.

Данные об изменениях появятся на сайте аэропорта, где в режиме онлайн можно увидеть задержки и отмены рейсов.