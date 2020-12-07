В Пулково 7 декабря нет отмененных рейсов

Об изменениях в расписании свидетельствует онлайн-табло Пулково. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

Об изменениях в расписании свидетельствует онлайн-табло Пулково. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

В небо над Петербургом сегодня поднимутся все запланированные самолеты. Также в Пулково нет отмененных рейсов.

Об этом стало известно в понедельник, 7 декабря. Как сообщили на сайте воздушной гавани, все судна вылетят согласно расписанию.

Данные об изменениях появятся на сайте аэропорта, где в режиме онлайн можно увидеть задержки и отмены рейсов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 4 декабря в петербургском аэропорту экстренно приземлился лайнер Ту-204 из-за технической неисправности на борту. На борту самолета находились восемь человек.