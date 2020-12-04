Лайнер Ту-204 экстренно сел в Пулково из-за технической неисправности

В пятницу, 4 декабря, в петербургском аэропорту экстренно приземлился лайнер Ту-204 из-за технической неисправности на борту.

К счастью, самолет находился в небе без пассажиров — экипаж отрабатывал учебный полет. По предварительной информации, причиной экстренной посадки стала проблема с левым двигателем, передает «Пятый канал». Перед посадкой воздушное судно длительное время кружило в воздухе, сбрасывая топливо.

На борту самолета находились восемь человек — об их состоянии пока ничего неизвестно, но посадка, отметим, прошла успешно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что воздушные ворота Северной столицы начинают принимать и отправлять «зимние» рейсы в Анапу, Геленджик и Грозный. Перевозками занимается авиакомпания Utair. Обновленное расписание останется актуальным до конца марта 2021 года.