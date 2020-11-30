Из Пулково открываются зимние рейсы в Анапу, Геленджик и Грозный

Зимнее расписание полетов будет действовать до конца марта 2021 года. Фото: Пресс-служба ВВСС

Зимнее расписание полетов будет действовать до конца марта 2021 года. Фото: Пресс-служба ВВСС

Из петербургского аэропорта запускают «зимние» рейсы в Анапу, Геленджик и Грозный. Перевозкой пассажиров займется авиакомпания Utair.

Об этом стало известно в понедельник, 30 ноября. Первый полет из Пулково в Грозный запланирован на 5 декабря. Рейсы будут выполняться по вторникам, средам, субботам и воскресеньям в 11:20.

Как сообщили в пресс-службе ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», в Анапу самолеты авиакомпании будут летать по вторникам и четверга в 12:50. А Геленджик можно будет отправиться по пятницам в 10:50, начиная с 11 декабря.

Аэропорт Северной столицы будет работать по новому расписанию до конца марта следующего года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту сегодня на 4 часа задержали самолет до Самарканда. Лайнер должен был вылететь из Пулково в 4:10, но рейс перенесли на 8:00.