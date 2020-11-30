В Петербурге в понедельник на 4 часа задержали самолет до Самарканда

В Петербурге в понедельник на 4 часа задержали самолет до Самарканда
Об изменениях в расписании свидетельствует онлайн-табло Пулково. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

В небо над Петербургом сегодня поднимутся все запланированные рейсы. Один из самолетов вылетит из Пулково с задержкой.

Об этом стало известно в понедельник, 30 ноября. Согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта, в городе задержали рейс в Самарканд авиакомпании Azur Air. Самолет должен был вылететь из Пулково в 4:10, но рейс перенесли на 8:00.

Данные об изменениях появятся на сайте аэропорта, где в режиме онлайн можно увидеть задержки и отмены рейсов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково задержали два самолета. Пассажиры вылетели с опозданием в Нижневартовск и Нижний Новгород.

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