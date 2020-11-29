В Пулково 29 ноября задержали два рейса

В небо над Петербургом поднимутся все запланированные самолеты, но не обошлось без задержек.

Об этом стало известно в воскресенье, 29 ноября. Пассажиры вылетят с опозданием в Нижневартовск. Воздушное судно авиакомпании ЮТэйр должно было вылететь в 7:35, но полет перенесли на 9:10. Кроме того, с опозданием вылетит самолет до Нижнего Новгорода. Лайнер Pegas Fly поднимется в небо на 50 минут позже назначенного — в 21:50.

Согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта, информации об отмене вылетов самолетов на 05:00 не поступало.

Данные об изменениях появятся на сайте аэропорта, где в режиме онлайн можно увидеть задержки и отмены рейсов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самолет вернулся в Пулково из-за разборок двух мигрантов. Участников инцидента доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.