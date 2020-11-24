Самолет вернулся в Пулково из-за разборок двух мигрантов

Во вторник, 24 ноября, два пассажира в самолете Москва — Петербург не поделили место. Самолет вынужден был вернуться в Пулково из-за разборок двух мигрантов, сообщает телеканал 78.ru. В итоге рейс вылетел с опозданием на час.

Двое мужчин, которые явно были знакомы, стали ругаться и толкаться. В пресс-службе МВД на транспорте по СЗФО сообщили, что мужчины являются уроженцами Киргизстана. По предварительной информации, они поругались из-за кресла.

Из-за потасовки самолет вернули на стоянку в Пулково. Участников инцидента доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге сегодня утром выпал первый сильный снегопад. По этой причине в аэропорту Пулково предупредили о возможных изменениях в расписании. Изменения в работе петербургского аэропорта связаны с уборкой снега с взлетно-посадочной полосы.