«Пулково» изменил расписание из-за снегопада

&#171;Пулково&#187; изменил расписание из-за снегопада
Аэропорт Пулково. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

В Петербурге сегодня утром выпал первый сильный снегопад. По этой причине в аэропорту Пулково предупредили о возможных изменениях в расписании.

Об этом стало известно в среду, 18 ноября. Изменения в работе петербургского аэропорта связаны с уборкой снега с взлетно-посадочной полосы.

Как сообщили в пресс-службе ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС), возможны незначительные изменения в расписании. Сотрудники аэропорта проведут необходимые работы для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Один самолет, летевший в Санкт-Петербург из Челябинска, был направлен на запасной аэродром в Москву.

Изменения в расписании можно уточнить на онлайн-табло аэропорт, либо позвонив колл-центр «Пулково» или авиакомпании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в городе Петербурге облачно и ветрено, в начале дня пройдут дожди, которые местами сопроводит мокрый снег.

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