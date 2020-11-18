Циклон принесет в Петербург мокрый снег с дождем, потеплеет до +9

Сегодня циклон принесет в Петербург дожди и мокрый снег, но воздух прогреется до +9 градусов. Горожанам стоит захватить с собой зонт, выходя из дома.

Об этом рассказал ведущий специалист ООО «Центр ФОБОС» Михаил Леус на своей странице в Facebook. По его словам, в городе будет облачно и ветрено, в начале дня пройдут дожди, которые местами сопроводит мокрый снег.

Столбики термометров поднимутся до +7…+9 градусов. Юго-западный ветер подует со скоростью 6-11 метров в секунду, с порывами до 14-19 м/с.

Атмосферное давление будет падать и составит 756 мм ртутного столба.

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