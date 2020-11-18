В Пулково 18 ноября все рейсы осуществляются по расписанию

Из Северной столицы сегодня вылетят все запланированные самолеты. В аэропорту Пулково нет отмененных рейсов.

Об этом стало известно в среду, 18 ноября. Согласно данным онлайн-табло на сайте воздушной гавани, информации о задержках вылетов самолетов на 06:00 также не поступало. Все рейсы, как внутренние, так и международные, отправятся и прибудут в срок.

Напомним, что интерес к расписанию рейсов появился после массового закрытия авиасообщения во время первой волны пандемии COVID-19. Тогда самолеты отменялись десятками, а вылеты и прилеты задерживались на часы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково задержали похитителей элитной парфюмерии на 10 тысяч рублей. К совершению преступления оказались причастны двое пассажиров в возрасте 20 и 21 года, вылетающих в Москву.