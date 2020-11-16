В Пулково в понедельник нет отмененных и задержанных рейсов

В небо над Петербургом сегодня поднимутся все запланированные самолеты. В аэропорту Пулково нет отмененных рейсов.

Об этом стало известно в понедельник, 16 ноября. Согласно данным онлайн-табло на сайте воздушной гавани, информации о задержках вылетов самолетов на 05:00 также не поступало.

Напомним, что интерес к расписанию рейсов появился после массового закрытия авиасообщения во время первой волны пандемии COVID-19. Тогда самолеты отменялись десятками, а вылеты и прилеты задерживались на часы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что накануне вылетевший из Пулково самолет совершил аварийную посадку. Воздушное судно направилось в Чебоксары.