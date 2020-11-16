В Пулково в понедельник нет отмененных и задержанных рейсов

В Пулково в понедельник нет отмененных и задержанных рейсов
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

В небо над Петербургом сегодня поднимутся все запланированные самолеты. В аэропорту Пулково нет отмененных рейсов.

Об этом стало известно в понедельник, 16 ноября. Согласно данным онлайн-табло на сайте воздушной гавани, информации о задержках вылетов самолетов на 05:00 также не поступало.

Напомним, что интерес к расписанию рейсов появился после массового закрытия авиасообщения во время первой волны пандемии COVID-19. Тогда самолеты отменялись десятками, а вылеты и прилеты задерживались на часы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что накануне вылетевший из Пулково самолет совершил аварийную посадку. Воздушное судно направилось в Чебоксары.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
аэропорт пулково новости спб онлайн-табло


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Разработчик вакцины от коронавируса назвал сроки возвращения к жизни до пандемии
Спасатели потушили постельное белье, вспыхнувшее в квартире на Савушкина
В Пулково в понедельник нет отмененных и задержанных рейсов
Экс-солистка Serebro выходит замуж за полицейского
На Аптекарской загорелся бизнес-центр
На Большом Сампсониевском разбился каршеринг: водителя увезли в больницу
В Сети распространяют слухи об изменах мужа Заворотнюк: она может этого не ...
Галкин поздравил Пугачеву с 19-й годовщиной