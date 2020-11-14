Самолет, вылетевший из Пулково, совершил аварийную посадку

Самолет, вылетевший из Пулково, совершил аварийную посадку
Самолет приземлился во Внуково. Фото: Pixabay

Борт вылетел из Санкт-Петербурга в Чебоксары, но в место назначения пока не попал.

Сегодня, 14 ноября, самолет из Санкт-Петербурга совершил аварийную посадку в Москве. Борт приземлился во Внуково, хотя должен был следовать до воздушной гавани Чебоксар. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

На данный момент известно, что стало причиной инцидента. Представители авиакомпании уверяют, что произошел засор топливной системы. На борту самолета находились 140 человек, включая членов экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названа приоритетная версия крушения самолёта с ведущим НТВ Колтовым. Отмечается, что следствием было установлено падение самолета спустя 15 минут после взлета. Перед эксплуатацией легкомоторного судна Александр Колтовой ведущий НТВ самостоятельно заправил самолет топливом.

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