Названа приоритетная версия крушения самолёта с ведущим НТВ Колтовым

Следственный комитет заявил о том, что приоритетной версией авиакатастрофы является неисправность самолета. В момент падения у воздушного судна не работал винт.

Об этом в среду, 11 ноября, сообщил старший помощник руководителя московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ее слова РИА Новости.

Отмечается, что следствием было установлено падение самолета спустя 15 минут после взлета. Перед эксплуатацией легкомоторного судна Александр Колтовой ведущий НТВ самостоятельно заправил самолет топливом. При этом запустить двигатель мужчина не смог с первого раза. Экспертиза установит техсостояние транспорта.

«В ходе дополнительного осмотра воздушного судна на месте происшествия установлено, что масляный бак был пуст, в этой связи рассматривается ряд версий авиапроисшествия, в числе приоритетной — техническая неисправность воздушного судна», – заявила Елена Марковская.

Напомним, ранее в gazeta.spb.ru сообщалось о том, что 7 ноября в Подмосковье самолет с ведущим НТВ Александром Колтовым совершил жесткую посадку. На борту также была женщина. Оба человека погибли на месте проишествия.